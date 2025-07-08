Более 200 тыс. человек прошли онкоскрининг полости рта в Московской области
Минздрав МО: 240 тыс. жителей прошли онкоскрининг полости рта
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года онкоскрининг полости рта (люминесцентную стоматоскопию) в Подмосковье прошли почти 240 тыс. пациентов, у 384 из них врачи заподозрили онкологическое заболевание, поэтому их направили на консультацию к врачу-онкологу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Люминесцентная стоматоскопия — абсолютно безболезненная процедура, позволяющая специалисту выявить патологические изменения в тканях и при необходимости направить пациента на углубленное обследование», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что диагностику проводят с помощью специальной лампы и очков. Врач может заподозрить онкологическую болезнь, если увидит отклонение от нормы, которое светится иначе. Обследование проводится бесплатно на приеме у стоматолога.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.