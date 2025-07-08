Более 200 тыс. человек прошли онкоскрининг полости рта в Московской области

С начала 2025 года онкоскрининг полости рта (люминесцентную стоматоскопию) в Подмосковье прошли почти 240 тыс. пациентов, у 384 из них врачи заподозрили онкологическое заболевание, поэтому их направили на консультацию к врачу-онкологу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.