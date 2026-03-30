Более 200 тыс. школьников и студентов Подмосковья отпраздновали Всемирный день театра
В школах и колледжах Подмосковья отметили Всемирный день театра
Фото: [Навигаторы Детства Московская область]
В подмосковных школах и колледжах отпраздновали Всемирный день театра. В мероприятиях приняли участие более 200 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.
Так, «Навигаторы детства» совместно с «Движением Первых» провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «В мире театра». Были организованы импровизированные выступления в формате «Театр за 5 минут». Также учащиеся провели исследования народного творчества и оформили их в формате «театра в чемодане».
Кроме того, в учреждениях состоялись встречи с актерами, режиссерами, художниками и работниками театров. Помимо этого, провели тематические мастер-классы и занятия.
