Более 200 тыс. жителей Подмосковья получили помощь в рамках акции «Декада милосердия»

В Подмосковье в рамках ежегодной акции «Декада милосердия» помощь получили более 200 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Цель акции — оказание помощи пожилым гражданам, а также жителям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В ее рамках особое внимание уделили одиноким пенсионерам и инвалидам, жителям сел, фронтовикам и ветеранам.

Помощь оказывали соцработники, волонтеры, школьники, студенты, благотворители и неравнодушные жители. Они помогали убирать квартиры, проводили экскурсии и мастер-классы. Кроме того, жителям подарили пасхальные наборы.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что волонтерскому движению Подмосковья исполнилось пять лет.