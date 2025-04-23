Более 200 тыс. жителей Подмосковья получили помощь в рамках акции «Декада милосердия»
Ежегодная акция «Декада милосердия» прошла в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье в рамках ежегодной акции «Декада милосердия» помощь получили более 200 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Цель акции — оказание помощи пожилым гражданам, а также жителям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В ее рамках особое внимание уделили одиноким пенсионерам и инвалидам, жителям сел, фронтовикам и ветеранам.
Помощь оказывали соцработники, волонтеры, школьники, студенты, благотворители и неравнодушные жители. Они помогали убирать квартиры, проводили экскурсии и мастер-классы. Кроме того, жителям подарили пасхальные наборы.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что волонтерскому движению Подмосковья исполнилось пять лет.