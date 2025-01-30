Более 200 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

В 2024 году онкоскрининг полости рта в Подмосковье прошли более 218,6 тыс. человек, исследование позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.