Более 200 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Более 200 тыс. человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье в 2024 году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году онкоскрининг полости рта в Подмосковье прошли более 218,6 тыс. человек, исследование позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Все они были направлены на консультацию к врачу-онкологу», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Диагностику новообразований полости рта — люминесцентную стоматоскопию в регионе проводят бесплатно на приеме у врача-стоматолога, в ходе нее специалист направляет люминесцентную лампу в полость рта, чтобы заметить патологи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.