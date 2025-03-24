Более 200 заявок на ремонт газового оборудования поступило на регпортал Подмосковья

Жители Подмосковья подали через региональный сайт госуслуг свыше 200 заявок на ремонт газового оборудования. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на сайте с прошлого года в разделе «Дом и ЖКХ». Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет.

Как напомнили в ведомстве, самостоятельно ремонтировать и проводить замену газового оборудования запрещено. Этим должны заниматься специалисты газовой службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по газификации СНТ. По его словам, в этом году к газу будут подключены первые 70 таких объектов.