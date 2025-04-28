Более 200 жителей Подмосковья переехали из аварийных домов в новые квартиры за неделю

В Подмосковье за неделю из аварийных домов переселили в новое жилье 209 человек. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Расселение провели в 11 округах. В общей сложности было расселено 87 жилых помещений. Их общая площадь превысила 33,2 тыс. кв. м.

В ближайшее время будут расселены жители аварийных домов, расположенных в Старой Купавне и Туголесском Бору в Шатуре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению аварийного жилфонда. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать высокий темп расселения.