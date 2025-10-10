Более 23 км новых инженерных сетей проложили в Подольске по госпрограмме

В Подольске в рамках госпрограммы проложили свыше 23 км новых инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В Подмосковье в 2025–2028 годах проведут 640 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, отметили до этого в Московской областной думе.

Сейчас в Подольске подрядная организация проводит работы по благоустройству территорий, на которых были проложены сети.

В следующем году в округе планируется проложить свыше 37 км новых сетей. Кроме того, в муниципалитете будут модернизированы четыре котельные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции объектов водоотведения и водоснабжения в регионе.