Более 2,3 тыс. детей вылечили зубы под наркозом в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года более 2,3 тыс. детей вылечили зубы под общим наркозом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Такой вид лечение доступен детям в возрасте до трех лет, у которых выявлены психоневрологические или сердечно-сосудистые заболевания, не позволяющие лечить зубы по местным обезболиванием.

Перед проведением лечения маленьких пациентов тщательно обследуют. После лечения за их состоянием следят анестезиологи-реаниматологи.

Лечение зубов под наркозом доступно в пяти медучреждениях региона, в том числе в НИКИ детства, Одинцовской больнице и стоматологических поликлиниках Домодедово, Люберец и области.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках съезда педиатров региона рассказал, как в области обеспечивается медпомощь детям.