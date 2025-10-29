Более 2,3 тыс. детей вылечили зубы под наркозом в Подмосковье с начала года
В Подмосковье с января лечение зубов под наркозом прошли более 2,3 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала года более 2,3 тыс. детей вылечили зубы под общим наркозом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Такой вид лечение доступен детям в возрасте до трех лет, у которых выявлены психоневрологические или сердечно-сосудистые заболевания, не позволяющие лечить зубы по местным обезболиванием.
Перед проведением лечения маленьких пациентов тщательно обследуют. После лечения за их состоянием следят анестезиологи-реаниматологи.
Лечение зубов под наркозом доступно в пяти медучреждениях региона, в том числе в НИКИ детства, Одинцовской больнице и стоматологических поликлиниках Домодедово, Люберец и области.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках съезда педиатров региона рассказал, как в области обеспечивается медпомощь детям.