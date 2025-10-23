Более 230 участников СВО воспользовались льготным зубопротезированием в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года программой льготного зубопротезирования воспользовались 236 участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«В этом году ей воспользовались 236 участников СВО, из них 89 уже завершили лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.

В рамках программы участники СВО могут бесплатно установить зубные протезы, импланты или коронки до 120 тыс. руб., а в случае ранения в челюстно-лицевую область — до 1 млн руб. Мера поддержки оказывается в 25 поликлиниках региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе флагманских реабилитационных центров региона.