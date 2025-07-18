Более 24 км дорожного покрытия отремонтировали в Мытищах в рамках нацпроекта

В Мытищах отремонтировали семь региональных дорог в рамках реализации нацпроекта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных дорожных участков превысила 24 км. Работы провели на дорогах в малых населенных пунктах и на подъездах к ним.

В планах уложить еще более 5,5 км покрытия на дороге между деревней Беляниново и поселком Поведники. После этого положительные изменения почувствуют около 16 тыс. водителей.

На отремонтированных участках также укрепят обочину. Кроме того, будет нанесена новая разметка. Все ремонтные работы планируется завершить осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил дорожный ремонт с областным правительством и главами муниципалитетов.