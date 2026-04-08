Более 24 тыс. исследований мяса провели в марте специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В марте специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области провели масштабную проверку мясной продукции на рынках и ярмарках региона. Цель этих мероприятий — гарантировать жителям Подмосковья доступ к свежей и безопасной мясной продукции, соответствующей всем установленным нормам. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего специалисты выполнили 24 543 анализа образцов мяса. Контроль охватил все основные виды продукции:
- говядина — 2770 исследований;
- свинина — 9238 анализов;
- баранина — 3425 проверок;
- мясо птицы — 9110 лабораторных исследований.
Для оценки качества и безопасности применялся комплекс современных лабораторных методов. В их числе физико‐химические анализы, дозиметрический контроль и проба варки.
Такой всесторонний подход дал возможность оперативно обнаружить продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. По итогам проверок с реализации было снято 165 кг мяса. Это демонстрирует эффективность системы контроля: потенциальные риски были выявлены до того, как некачественная продукция могла попасть на столы жителей региона.
Усиление ветеринарного контроля — не разовая акция, а системная работа, направленная на защиту здоровья населения и поддержание высоких стандартов качества продовольствия в регионе.
Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.