Более 2,4 тыс. участков передали в Подмосковье в рамках программы «Земля врачам»
Врачи в Подмосковье получили более 2 тыс. участков по программе «Земля врачам»
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье с начала действия программы «Земля врачам», которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, врачи узких специальностей получили более 2,4 тыс. земельных участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В 2025 году у нас в планах обеспечить участками не менее 150 врачей, специальность которых признана дефицитной для региональных больниц. Напомню, действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года, поэтому наши врачи имеют возможность обратиться за получением земли», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Наибольшее число участков в 2024 году передали в Орехово-Зуевском округе, Коломне, Пушкинском, Талдомском, Солнечногорске и Ступино.
Напомним, что участниками программы могут стать врачи, которые работают по основному месту работы в госучреждениях здравоохранения региона и умеют стаж работы по специальности в данных учреждениях не менее трех лет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.