Более 2,4 тыс. участков передали в Подмосковье в рамках программы «Земля врачам»

«В 2025 году у нас в планах обеспечить участками не менее 150 врачей, специальность которых признана дефицитной для региональных больниц. Напомню, действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года, поэтому наши врачи имеют возможность обратиться за получением земли», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.