Более 25 тонн гумпомощи передали бойцам СВО из Волонтерского центра Подольска с начала года

В Волонтерском центре Подольска с начала года обработали более 200 заявок и передали участникам специальной военной операции более 25 тонн гуманитарной помощи.

В частности, военнослужащим передавали лекарства, продукты, средства личной гигиены, инструменты, одежду, маскировочные сети, генераторы, письма и рисунки от воспитанников детсадов и школьников.

Заявки в центр поступают практически ежедневно. За гуманитарным грузом приезжают лично участники СВО их жены и матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проактивного оказания мер поддержки участникам СВО.