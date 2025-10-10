Более 25 тонн гумпомощи передали бойцам СВО из Волонтерского центра Подольска с начала года
В Волонтерском центре Подольска с начала года обработали более 200 заявок
Фото: [t.me/podolskadm]
В Волонтерском центре Подольска с начала года обработали более 200 заявок и передали участникам специальной военной операции более 25 тонн гуманитарной помощи.
В частности, военнослужащим передавали лекарства, продукты, средства личной гигиены, инструменты, одежду, маскировочные сети, генераторы, письма и рисунки от воспитанников детсадов и школьников.
Заявки в центр поступают практически ежедневно. За гуманитарным грузом приезжают лично участники СВО их жены и матери.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проактивного оказания мер поддержки участникам СВО.