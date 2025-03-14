Более 2,5 тыс. человек заказали архивные сведения в БТИ Подмосковья с начала года

С начала 2025 года архивные сведения в БТИ Подмосковья заказали свыше 2,5 тыс. жителей региона. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Речь идет о справках об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года.

Заказать подобную информацию можно, воспользовавшись официальным порталом подмосковного БТИ или лично обратившись в многофункциональный центр.

Также получить сведения можно через региональный сайт госуслуг, воспользовавшись сервисом «Предоставление архивных сведений». За два месяца текущего года этой услугой воспользовались 120 человек.

Кроме того, одноименная услуга доступна на «Доброделе» в блоке «Дом и ЖКХ» раздела «Услуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что цифровизация и искусственный интеллект стали неотъемлемой частью жизни.