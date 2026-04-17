Более 25 тыс. исследований молочной продукции провели в Подмосковье за первый квартал 2026 года

В Подмосковье за первый квартал 2026 провели более 25 тыс. исследований молочной продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В первом квартале 2026 года ветеринарные эксперты взяли более 8 тыс. проб и провели свыше 25 тыс. исследований», - говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверок вся продукция оказалась качественной и безопасной. Ее проверяли на запах, цвет, консистенцию, жирность и содержание белка.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.