Более 25 тыс. исследований молочной продукции провели в Подмосковье за первый квартал 2026 года
В Подмосковье за квартал провели более 25 тыс. исследований молочной продукции
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области]
В Подмосковье за первый квартал 2026 провели более 25 тыс. исследований молочной продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В первом квартале 2026 года ветеринарные эксперты взяли более 8 тыс. проб и провели свыше 25 тыс. исследований», - говорится в сообщении ведомства.
По итогам проверок вся продукция оказалась качественной и безопасной. Ее проверяли на запах, цвет, консистенцию, жирность и содержание белка.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.