Более 2,5 тыс. качелей отремонтировали в Подмосковье с начала года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала текущего года было отремонтировано свыше 2,5 тыс. качелей, установленных на игровых площадках. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Красногорске, Подольске и Одинцово. В этих округах были устранены 231, 160 и 117 дефектов соответственно.

Дефекты и повреждения на объектах выявляют с помощью камер видеонаблюдения или мобильных комплексов, которые оснащены искусственным интеллектом. Ход работ контролируют инспекторы министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в области планируется благоустроить 11 набережных.