Более 2,5 тыс. качелей отремонтировали в Подмосковье с начала года
Ремонт 2,5 тыс. качелей провели в Московской области в 2025 году
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала текущего года было отремонтировано свыше 2,5 тыс. качелей, установленных на игровых площадках. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем работ провели в Красногорске, Подольске и Одинцово. В этих округах были устранены 231, 160 и 117 дефектов соответственно.
Дефекты и повреждения на объектах выявляют с помощью камер видеонаблюдения или мобильных комплексов, которые оснащены искусственным интеллектом. Ход работ контролируют инспекторы министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в области планируется благоустроить 11 набережных.