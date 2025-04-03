Более 2,5 тыс. жителей Подмосковья оформили выплату по уходу за инвалидом в 2025 году

В Подмосковье в текущем году ежемесячную выплату по уходу за инвалидом оформили более 2,5 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Размер выплаты составляет 27 тыс. руб. Оформить ее могут жители в возрасте от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом первой или второй группы. Сделать это можно на сайте госуслуг региона.

С начала года на предоставление выплат в регионе направили уже более 210 млн руб. В общей сложности на эту меру поддержки в бюджете предусмотрели 785 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в области капитально отремонтируют свыше 30 объектов соцобслуживания и реабилитации.