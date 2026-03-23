Более 250 человек посетили День открытых дверей в Губернском колледже Серпухова

День открытых дверей прошел в Губернском колледже Серпухова. В мероприятии приняли участие более 250 человек — школьников и их родителей, сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках Дня открытых дверей в колледже прошли различные мастер-классы. Так, гости учились художественному вырезанию по овощам и фруктам, росписи пряников, моделированию одежды, ландшафтному проектированию, основам работы с графическим редактором.

Для родителей провели встречу, в рамках которой представители колледжа рассказали об условиях поступления в учреждение, доступных программах обучения, перспективах дальнейшего трудоустройства учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в обучающих программах колледжей.