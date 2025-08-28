Более 250 человек приняли участие в региональном этапе фестиваля детского дворового футбола в Подмосковье

В Подмосковье прошел региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. В мероприятии приняли участие более 250 спортсменов в возрасте 13–14 лет. Турнир был организован при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт».

«В регионе успешно реализуется госпрограмма "Спорт Подмосковья", проводятся массовые фестивали ГТО и более 2 тыс. различных спортивных мероприятий в летний сезон. Большой вклад в популяризацию спорта в регионе вносят сторонники «Единой России» с их марафоном «Сила России», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области, региональный координатор проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов.

По словам министра, в этом году на стадионе «Труд» в Балашихе провели мастер-классы олимпийских чемпионов, в Томилино прошли оздоровительные занятия. Кроме того, были организованы десятки тренировок по разным видам спорта от Красногорска до Пущино. В Подольске в рамках проекта прошли соревнования по футболу, лазертагу, рукопашному бою.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых объектов спорта в регионе.