Более 250 электросетей отремонтировали в МКД Подмосковья с начала года

В Подмосковье с начала года в многоквартирных домах отремонтировали 251 коммуникацию в рамках замены внутридомовых систем электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ провели в Подольске, Воскресенске и Лобне. В этих округах коммуникации заменили в 84, 76 и 59 многоквартирных домах.

В целом на текущий год запланированы работы в 590 домах. Полностью их завершили в 152 МКД. В 99 работы в активной стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы капремонта жилых домов.