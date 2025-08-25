Более 250 команд приняли участие в турнире на кубок Давида Берлина в Ногинске
Турнир на кубок Давида Берлина прошел в Ногинске
Фото: [Денис Паунин]
Турнир на кубок Давида Берлина прошел в Ногинске. Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения легендарного тренера. В нем приняли участие свыше 250 команд.
Участников поприветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, замсекретаря местного отделения «Единой России» Алексей Тимошин, глава фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Владимир Хватов.
Соревнования провели в тринадцати возрастных категориях, а также в отдельной «семейной» категории. Кроме того, прошли открытые тренировки и спортивные мастер-классы.
В результате обладателем главного кубка стала команда «Федор Михалыч».
«Такие турниры нужно проводить как можно чаще, они помогают молодежи развиваться, общаться. Сегодня настоящий праздник баскетбола», — отметил муниципальный координатор проектов «Единой России» «Спортивный край» и «Детский спорт» Сергей Жулябин.
