Более 26 млрд руб. направят на завершение строительства и оснащение многопрофильной больницы в Ольгино, которая строится в Балашихе. Об этом сообщил председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Он отметил, что при планировании трехлетнего бюджета были учтены расходы на окончание строительства и оснащение учреждения оборудованием — это более 26 млрд руб.

Для учреждения закупят самое современное оборудование, в том числе КТ- и МРТ-аппараты, маммографы, ангиографы, аппараты УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больницы завершится через 2,5 года.