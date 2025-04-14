Более 2,6 тыс. бездомных собак отловили и вакцинировали в Подмосковье с начала 2025 года

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвели итоги реализации программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» за первый квартал 2025 года.

Так, с начала текущего года в Подмосковье отловили, обработали от паразитов, чипировали, стерилизовали и вакцинировали более 2,6 тыс. бездомных собак.

В рамках программы животных, если они не проявляют агрессии, после восстановления после операции выпускают в прежнее место обитания. Узнать таких собак можно по биркам на ушах.

Сообщить о бездомной собаке можно на круглосуточную горячую линию по номеру 8 (800) 550-65-22. С начала года было принято свыше 2,5 тыс. таких обращений.

Ранее в ведомстве рассказали, что за первые три месяца 2025 года в области были вакцинированы около 20 тыс. собак.