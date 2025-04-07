С начала 2025 года в Московской области сделали прививки 20 тыс. собак

Ветеринары Подмосковья за квартал вакцинировали более 20 тыс. собак

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Специалисты региональной госветслужбы за первые три месяца 2025 года вакцинировали свыше 20 тыс. собак. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свыше 11,8 тыс. домашних любимцев были вакцинированы бесплатно препаратом «Рабикан». Порядка 8,5 тыс. питомцев — платно комплексными препаратами «Мультикан», «Биокан» и «Дипентавак».

В министерстве напомнили, что с марта текущего года в области стала обязательной регистрация домашних питомцев. Уже были зарегистрированы порядка 12 тыс. животных.

Ранее сообщалось, что в регионе планируется провести свыше 1 тыс. выездных вакцинаций домашних животных.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области