Более 2,7 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала 2025 года

В Подмосковье с января текущего года диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли свыше 2,7 млн жителей региона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В результате осмотров у жителей обнаружили около 65 тыс. заболеваний, о наличии которых они не знали. Помимо этого, было выявлено более 1,5 тыс. случаев онкологии. Всех пациентов с выявленными заболеваниями направили на дополнительные обследования.

В регионе жители могут пройти медосмотр бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Ознакомиться с результатами обследования можно в ходе телемедицинской консультации с врачом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе активно развивается сфера здравоохранения, и пригласил на работу в область врачей из других субъектов России.