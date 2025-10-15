Более 27 тыс. человек получили помощь в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья

В Подмосковье помощь в стационарах кратковременного пребывания получили свыше 27 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Такие стационары открыты на базе 55 медучреждений региона. В них помогают маленьким и взрослым пациентам, не нуждающимся в длительной госпитализации.

«Важно, что такой формат практически не «выбивает» пациента из привычной жизни», — отметил зампред областного правительства — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового детского медучреждения в Чехове.