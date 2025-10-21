Более 2,7 тыс. единиц техники задействуют для уборки дорог в Подмосковье зимой

В Подмосковье на зимнюю уборку дорог выведут свыше 2,7 тыс. единиц спецтехники. Сейчас все машины проходят подготовку. Завершить ее планируется 5 ноября, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также в регионе зимой в работе по содержанию дорожной сети задействуют свыше 2 тыс. человек.

«Планируем увеличить штат Мосавтодора, и сейчас ведем активную работу по привлечению новых сотрудников: водителей комбинированных дорожных машин, трактористов, машинистов и дорожных рабочих», – рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Кроме того, в области заготовят 690 тыс. тонн реагентов для обработки скользких участков.

Ранее уборку дорог зимой обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и областного правительства.