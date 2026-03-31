Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Более 2,8 млн обращений приняли операторы Системы-112 Подмосковья с начала 2026 года. Большая их часть была связана с возникновением экстренных ситуаций.

Так, в 61% случаев жителям требовалась помощь медицинских специалистов. На правоохранительные органы пришлось 27% обращений. Еще около 3% обращений были адресованы аварийной газовой службе.

Также порядка 338 тыс. звонков носили справочный характер. Жителей интересовала информация в сферах ЖКХ, транспорта и др.

В среднем на опрос заявителя оператором уходило около 101 секунды.

