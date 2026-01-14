Более 2,8 тыс. молодых семей получили выплату за третьего или последующего ребенка в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье по итогам прошлого года выплаты за третьего или последующего ребенка были начислены более чем 2,8 тыс. молодых семей. Об этом сообщает Московская областная дума.
Получить меру поддержки могут семьи в возрасте до 35 лет, в которых появляется на свет третий или последующий ребенок. Размер выплаты составляет 300 тыс. рублей.
Как отметили в региональном парламенте, меру поддержки продлили и на 2026 год.
