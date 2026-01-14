Более 2,8 тыс. молодых семей получили выплату за третьего или последующего ребенка в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье по итогам прошлого года выплаты за третьего или последующего ребенка были начислены более чем 2,8 тыс. молодых семей. Об этом сообщает Московская областная дума.

Получить меру поддержки могут семьи в возрасте до 35 лет, в которых появляется на свет третий или последующий ребенок. Размер выплаты составляет 300 тыс. рублей.

Как отметили в региональном парламенте, меру поддержки продлили и на 2026 год.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев в рамках празднования Дня матери наградил приемные семьи Подмосковья.