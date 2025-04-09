Более 280 км дорог очистили от снега в Подольске за ночь

В администрации Подольска рассказали о ходе работ по уборке снега и противогололедной обработке дорожных участков. Минувшей ночью в округе было очищено свыше 280 км дорог.

Сейчас на муниципальной дорожной сети и общественных территориях трудятся 265 человек, привлечено более 80 единиц техники.

В порядок приводят дороги, тротуары, автомобильные стоянки, остановки и проезды. Жителей призвали к осторожности на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как прошла зима в регионе.