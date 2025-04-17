Более 280 специалистов устроились в отрасль городского хозяйства Подмосковья за месяц

В Подмосковье за март 2025 года в отрасль городского хозяйства пришел работать 281 специалист. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за месяц в муниципальные учреждения по содержанию территорий были привлечены 247 человек, а в управляющие компании — 34 человека. Больше всего было трудоустроено дворников — 218 человек. Также на работу были приняты машинисты, уборщики, водители и электромонтеры.

В общей сложности с начала 2025 года в отрасль трудоустроились свыше 1 тыс. человек. За минувшую неделю работать пришли 56 специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ведется подготовка к лету. Он отметил, что в округах приведут в порядок все общественные территории.