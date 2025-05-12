Более 3 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за майские праздники

На майских праздниках подмосковные парки посетили более 3,1 млн человек, что на 420 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в пятницу, 9 мая, — более 546 тыс. В выходные дни средняя посещаемость превысила 300 тыс. человек.

Самым популярным в регионе стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили более 125 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли Центральный парк в Пушкинском округе, парки Мира в Мытищах и Коломне, а также Центральный парк в Долгопрудном и парк имени Л. Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.