Более 3 млрд руб. поступило в бюджеты округов Подмосковья от аренды и продажи недвижимости

В бюджеты округов Подмосковья с начала 2026 года от продажи и аренды недвижимости поступило 3,1 млрд руб. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«За январь–февраль поступления от продажи и аренды недвижимости составили 11% от установленного плана, сумма которого составляет 27,2 млрд руб.», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Одной из самых успешных сделок стала аренда участка земли в Подольске. Объект расположен в микрорайоне Львовский, его площадь составляет 21,5 тыс. кв. м. Аренда была заключена более чем за 25 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частных землях.