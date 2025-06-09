Более 3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в фестивале «Мир без границ» в Одинцово

В Одинцово прошел масштабный фестиваль «Мир без границ»

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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]

В Одинцово прошел международный фестиваль «Мир без границ». В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали более 3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

«Всегда важно поддерживать мечты детей, давать им возможность проявить себя. Участие — это шаг вперед и уже большая победа!» — отметила она.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, фестиваль прошел уже в 15-й раз. В его рамках дети смогли проявить себя в пении, танцах, чтении стихов и других направлениях творчества.

«Продолжайте быть такими же творческими, любознательными, активными. Знакомьтесь, общайтесь, дружите и будьте примером для своих сверстников», — добавила министр.

На конкурс, который проходил в рамках фестиваля, поступило более 1 тыс. работ в различных номинациях, в том числе «Видеоролик», «Декоративно-прикладное творчество», «Компьютерный коллаж», «Музыкальное творчество». В число лауреатов вошли ребята со всей России, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Абхазии. Победители конкурса выступили на гала-концерт.

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]

Фестиваль учрежден Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья и ежегодно проходит при поддержке губернатора Московской области, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и Россотрудничества.

«Благодаря тому, что с первых дней фестиваль поддерживает губернатор и его команда, он становится все масштабнее и лучше. Мы неоднократно становились лауреатами премии губернатора, получаем так же грантовую поддержку, организационную и информационную», — рассказала председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

На фестивале провели творческие мастер-классы, а в завершение мероприятия состоялась церемония возложения цветов на могилу Неизвестного Солдата на Красной площади.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев вручил юным жителям Подмосковья первые паспорта гражданина России.

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