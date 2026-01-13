Более 3 тыс. неправильно припаркованных автомобилей выявили в Подмосковье в период праздников

В Подмосковье за время праздников выявили более 3,3 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. Итоги каникул подвели в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего машин, которые были припаркованы с нарушениями, зафиксировали в Красногорске — 389. Также в антилидерах — Мытищи и Люберцы, где выявили 375 и 348 нарушений.

Жителей призвали парковать автомобили так, чтобы они не мешали проезду спецтехники и экстренных служб, а также не оставлять машины на остановках общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством области работу общественного транспорта в прошлом году.