Более 3 тыс. тонн печенья купили в Московской области за месяц

По итогам декабря 2024 года жители и гости Подмосковья купили более 3 тыс. тонн печенья различных видов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что данная продукция представлена в региональных магазинах в широком ассортименте. Среди наиболее крупных производителей этих сладостей в Подмосковье находятся ООО «Жуковский хлеб», ОАО «Хлебпром», ООО «Восторг», ООО «Сладкий рай» и другие компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.