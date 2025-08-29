Более 3 тыс. учреждений образования Подмосковья приняли участие во Всероссийских антитеррористических учениях

Всероссийские антитеррористические учения провели в образовательных учреждениях Подмосковья. В них приняли участие более 3 тыс. организаций, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В ходе учений был отработан алгоритм действий работников образовательных организаций и сотрудников охранных предприятий при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства.

«Учения позволяют проверить, насколько эффективно работают системы оповещения и взаимодействие между различными службами. Во время тренировок есть возможность выявить и доработать недочеты в планах эвакуации, инструкциях или оснащении», - отметил руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

В День знаний в образовательных учреждениях региона безопасность будут обеспечивать как правоохранительные органы, так и представители казачества и народных дружин Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ и детсадов области к 1 сентября.