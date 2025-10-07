Более 3 тыс. жителей Подмосковья вступили в федеральный регистр доноров костного мозга

В федеральный регистр доноров костного мозга в Московском областном центре крови вступили уже почти 4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донор отдает лишь 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, которые восстанавливаются в короткие сроки, а нуждающийся в них человек получает шанс побороть болезнь. В регистре доноров костного мозга содержатся данные о генотипе людей, согласившихся стать донорами», — сказал главный врач областного центра крови Глеб Марнов.

Пересадку костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток проводят пациентам с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями. Донорами могут стать жители в возрасте от 18 до 45 лет, у которых нет противопоказаний.

Для вступления в регистр нужно оставить заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье». Узнать подробнее о процедуре можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.