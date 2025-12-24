Более 30 единиц новой спецтехники передали Мособлводоканалу с начала 2025 года

В рамках программы модернизации ЖКХ Подмосковья автопарк Мособлводоканала в 2025 году пополнился 32 единицами новой специализированной техники. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Среди полученных машин — восемь автомобилей «ГАЗель Next ABP», четыре «ГАЗон Next ABP», четыре КАМАЗа-манипулятора, шесть каналопромывочных машин КО-507, пять илососных машин КО-507 и пять экскаваторов-погрузчиков ELAZ BL-888.

Потребность в конкретных видах техники определяется на основе анализа возникающих инцидентов. В общей сложности было закуплено 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд руб. При этом за каждой единицей техники закрепляются конкретные водитель и инженер-механик. В течение трех лет планируется передать муниципалитетам более 800 единиц современной спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переводе жилого фонда на обслуживание в ЕИРЦ.