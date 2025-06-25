Более 30 экскурсий организовали в клубе проекта «Активное долголетие» в Подольске с начала года

В Подольске с начала текущего года в клубе программы «Активное долголетие» провели более 30 экскурсий. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Важность работы таких клубов до этого отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С начала текущего года в рамках деятельности клуба „Активное долголетие“ организовано более 3000 мероприятий, в том числе более 30 экскурсий», — сообщили в администрации округа.

Одна из экскурсий прошла в необычном формате: музей сам «пришел» к участникам клуба. Так, ведущий методист музея-заповедника «Подолье» Лариса Орлова посетила клуб в спорткомплексе «Труд» и провела творческую встречу «Подольск — город с историей».

Участникам встречи рассказали об истории города, необычных музейных экспонатах, особенностях Дома Морозовых и дома-музея В. И. Ленина. В завершение мероприятия прошло чаепитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность проведения форума о трендах долголетия.