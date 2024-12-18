Более 30 новых автобусов большого класса Foton вышли на подмосковные маршруты Мострансавто

Первые 35 новых автобусов большого класса Foton вышли на маршруты АО «Мострансавто» в Зарайске, Коломне, Луховицах и других округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, пять транспортных средств появились на маршруте № 309 «Наро-Фоминск — Москва (м. «Саларьево»)», один — на маршруте № 330к «Зарайск — м. «Котельники», три — № 331к «Озеры — м. «Котельники» и так далее. В общей сложности планируется поставить 104 новых автобуса.

«Обновление автопарка позволяет нам предоставлять более высокий уровень сервиса, улучшать качество перевозок и делать общественный транспорт доступнее», — отметили в Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.