Более 30 представителей Подмосковья отправились на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Представители Подмосковья отправились в Нижний Новгород на слет Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В составе делегации 36 жителей Подмосковья. Это блогеры, ученые, предприниматели, парламентарии, дизайнеры.
«Но всех их объединяет искренний интерес к жизни, открытость и желание расти, узнавать что-то новое и быть полезными своему региону. Мы уже видели, как здорово наши молодые представители проявили себя на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в прошлом году — тогда они вернулись не только с идеями, но и с новыми друзьями и партнерами. Уверена, что и в этот раз их ждет интересный и полезный опыт, который они смогут применить дома», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
В программе слета работа по семи направлениям, в том числе по спортивному, образовательному, медиа. Ребят ждут кейс-сессии, мастер-классы, дискуссии.
В прошлом году стенд Московской области оказался в центре внимания на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Регион представляли более 300 представителей молодежи.
