Более 30 представителей Подмосковья отправились на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

«Но всех их объединяет искренний интерес к жизни, открытость и желание расти, узнавать что-то новое и быть полезными своему региону. Мы уже видели, как здорово наши молодые представители проявили себя на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в прошлом году — тогда они вернулись не только с идеями, но и с новыми друзьями и партнерами. Уверена, что и в этот раз их ждет интересный и полезный опыт, который они смогут применить дома», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.