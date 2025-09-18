Более 30 представителей Подмосковья отправились на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

Делегация Подмосковья отправилась на слет Всемирного фестиваля молодежи

Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]

Представители Подмосковья отправились в Нижний Новгород на слет Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В составе делегации 36 жителей Подмосковья. Это блогеры, ученые, предприниматели, парламентарии, дизайнеры.

«Но всех их объединяет искренний интерес к жизни, открытость и желание расти, узнавать что-то новое и быть полезными своему региону. Мы уже видели, как здорово наши молодые представители проявили себя на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в прошлом году — тогда они вернулись не только с идеями, но и с новыми друзьями и партнерами. Уверена, что и в этот раз их ждет интересный и полезный опыт, который они смогут применить дома», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В программе слета работа по семи направлениям, в том числе по спортивному, образовательному, медиа. Ребят ждут кейс-сессии, мастер-классы, дискуссии.

В прошлом году стенд Московской области оказался в центре внимания на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Регион представляли более 300 представителей молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с представителями областного отделения Движения Первых.

