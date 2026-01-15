Более 30 работ по ремонту водопроводных и канализационных колодцев провел Мособлводоканал

Мособлводоканал с начала 2026 года провел более 30 работ по ремонту водопроводных и канализационных колодцев. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«За две недели нового года проведено 31 мероприятие по ремонту колодцев», - говорится в сообщении.

Жителей региона призвали сообщать об открытых или поврежденных люках колодцев, а также о неполадках на сетях водоснабжения и водоотведения. Подать обращение можно по номеру 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области модернизируют коммунальные объекты.