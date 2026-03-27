Более 30 сезонных автобусных маршрутов будут работать в Подмосковье в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье будут работать 32 сезонных автобусных маршрута, на которых можно будет доехать до СНТ. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Первый такой маршрут запустят в начале апреля. Им станет маршрут №31 «Балашиха-2 – Новский квартал». До конца следующего выведут еще 15 маршрутов. Остальные начнут работать в мае.

Автобусы будут курсировать от автовокзалов и железнодорожных станций. Расписание их движения будет синхронизировано с графиком электропоездов. В перевозках задействуют автобусы большого, среднего и малого классов.

«Сезонное движение продлится до осени, отдельные маршруты будут обслуживать пассажиров до ноября», – рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Полный список маршрутов доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.