Более 30 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю опубликовали 33 социально значимые закупки
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В комитете по конкурентной политике Московской области подвели итоги за прошлую неделю. Так, в регионе были опубликованы 33 социально значимые закупки.
Многие из опубликованных закупок связаны с проведением капремонта дорог и мостовых сооружений. К примеру, опубликовали закупки на капремонт мостов через Яхрому в Дмитрове и мостового перехода через Нару в Одинцово.
Также были опубликованы закупки, связанные со строительством участков теплосетей в Звездном городке и участков тепловых сетей от котельной в Чехове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах, которые находятся на сопровождении областного Центра содействия строительству.