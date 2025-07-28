Более 30 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

В комитете по конкурентной политике Московской области подвели итоги за прошлую неделю. Так, в регионе были опубликованы 33 социально значимые закупки.

Многие из опубликованных закупок связаны с проведением капремонта дорог и мостовых сооружений. К примеру, опубликовали закупки на капремонт мостов через Яхрому в Дмитрове и мостового перехода через Нару в Одинцово.

Также были опубликованы закупки, связанные со строительством участков теплосетей в Звездном городке и участков тепловых сетей от котельной в Чехове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах, которые находятся на сопровождении областного Центра содействия строительству.