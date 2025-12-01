Более 30 студентов колледжа «Энергия» ознакомились с работой Мособлводоканала
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Более 30 студентов подмосковного колледжа «Энергия» ознакомились с работой Мособлводоканала. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках экскурсии студенты посетили ВЗУ «Жуково» Ногинского филиала предприятия. Им рассказали о полном технологическом цикле от забора воды из скважины до момента, когда она поступает в систему городского водоснабжения.
Ребята активно задавали вопросы об оборудовании и технологиях, особенностях своих будущих профессий.
