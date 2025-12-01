Более 30 студентов колледжа «Энергия» ознакомились с работой Мособлводоканала

Более 30 студентов подмосковного колледжа «Энергия» ознакомились с работой Мособлводоканала. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках экскурсии студенты посетили ВЗУ «Жуково» Ногинского филиала предприятия. Им рассказали о полном технологическом цикле от забора воды из скважины до момента, когда она поступает в систему городского водоснабжения.

Ребята активно задавали вопросы об оборудовании и технологиях, особенностях своих будущих профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выросло число заявлений на поступление в колледжи.