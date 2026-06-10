Более 30 тыс. бюджетных мест будет доступно в новом учебном году в вузах и организациях СПО Подмосковья

В Московской области в предстоящем учебном году абитуриентам будет доступно свыше 30 тыс. бюджетных мест. Они откроются в вузах и учреждениях среднего профессионального образования региона. Сейчас школьники Подмосковья сдают выпускные экзамены — ЕГЭ и ОГЭ, а образовательные организации тем временем завершают подготовку к приемной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Для поощрения выдающихся результатов введена система выплат: выпускники, набравшие по двум предметам 100 баллов, получат по 100 тыс. руб. Педагоги, подготовившие двух и более стобалльников, будут награждены суммой в 150 тыс. руб.

Особое внимание в регионе уделяют интеграции обучения с реальной трудовой деятельностью. В колледжах Подмосковья действуют программы, которые позволяют студентам максимально близко соприкоснуться с будущей профессией. За счет партнерства учебных заведений с крупными предприятиями области учащиеся еще во время учебы включаются в производственные процессы. Нередко это приводит к тому, что предложение о работе поступает еще до окончания колледжа либо сразу после выпуска. Такой подход помогает молодым специалистам быстрее обрести финансовую стабильность, четкое понимание карьерных перспектив и уверенность в своих силах.

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