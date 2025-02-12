Более 30 тыс. подмосковных предпринимателей получили поддержку в центре «Мой бизнес»

В 2024 году поддержку в подмосковном центре «Мой бизнес» получили более 34 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан и физических лиц, в общей сложности они получили свыше 35 тыс. услуг. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой, а также за услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках и за инжиниринговыми услугами. Наиболее востребованной поддержка оказалась для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий», — уточнила заместитель председатель правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, производитель натуральной уходовой косметики «Андэмика» из Чехова воспользовался услугами по регистрации товарного знака и созданию веб-сайта, разработчик и производитель профессиональных сканеров из Волоколамска «ПроСофт-ПК» — по созданию конструкторской документации для новых моделей сканеров.

Отметим, что услуги предоставляют в рамках программ содействия развитию своего дела, которые работают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о мерах поддержки для предпринимателей можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.