Более 30 тыс. вызовов в Систему-112 обрабатывают в Подмосковье ежедневно

В Систему-112 ежедневно поступает более 30 тыс. вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В январе 2025 года в системе зафиксировали более 150 тыс. вызовов, которые потребовали участия скорой помощи, свыше 36 тыс. — полиции и ГИБДД. Остальные звонки направили в пожарную охрану, газовую службу и другие экстренные ведомства. Помимо этого, порядка 60 человек получили психологическую поддержку, 47 — помощь лингвистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.