Более 300 человек примут участие во всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту в Коломне

Более 300 спортсменов из 12 регионов страны примут участие в третьих всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Екатерины Лобышевой в центре «Коломна», передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предстоит преодолеть дистанции протяженностью от ста метров до полукилометра. Победителей определят среди девушек и юношей в двух возрастных категориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на этот год в области запланировано завершение строительства трех спортивных комплексов в Раменском, Лобне и Бронницах.